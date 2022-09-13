Верх неуважения: Разлагающееся тело покойницы Елизаветы II выставили перед толпой зевак

Народ Великобритании продолжает скорбеть из-за смерти Елизаветы II.

Уход королевы Англии стала настоящей трагедией не только для членов ее семьи, но и преданных подданных. Похороны бывшего монарха запланированы на 19 сентября, а до этого времени, по данным властей, проститься с Елизаветой II сможет простой народ.

Да, попрощаться с королевой сможет любой желающий – если, конечно, им будут соблюдены все правила, собранные в инструкции. Разлагающееся тело, накрытое крышкой гроба, выставят перед толпой зевак в Вестминстер-холле в здании Парламента – именно толпой, ведь власти предупреждают жителей и гостей страны о том, что в очереди, возможно, придется простоять не один день.

Гроб установлен на специальном постаменте, который называют катафалком, однако подойти к нему и постоять рядом с покойной Елизаветой II не получится: по правилам все желающие должны будут быстрым шагом пройти мимо тела королевы на расстоянии не менее трех метров.

И это еще не все нюансы. Перед тем как попасть в Вестминстер-холл людям предстоит пройти тщательный досмотр – чтобы ни в коем случае не допустить ситуации, которые станут верхом неуважения к монарху. С собой можно будет пронести только одну маленькую сумку, телефоны придется выключить, а рядом с гробом Елизаветы II необходимо хранить молчание и отказаться от каких-либо съемок.