Жуткие похороны: лишившийся рассудка стражник рухнул у гроба Елизаветы II

Во время церемонии прощания с королевой Елизаветой II один из стражников лишился рассудка из-за горечи утраты. Об этом сообщает Пятый канал. Мужчина рухнул без чувств прямо напротив гроба монархини. Его быстро подняли и увели из зала прощания. О текущем состоянии мужчины пока неизвестно. Его чувства разделяют многие жители Великобритании — потеря Елизаветы II воспринимается в семьях личной утратой.
Жуткие похороны королевы будут идти больше недели. Событие мирового масштаба не проходит без инцидентов — каждый день вокруг гроба Елизаветы II разворачивается скандал.
Напомним, что ранее неизвестный словесно напал на сына Елизаветы II — Принца Эндрю. Во время траурной церемонии в Эдинбурге мужчина выкрикивал обвинения в адрес Принца. Последний совсем недавно оказался в центре секс-скандала: американская защитница прав Вирджиния Джуффре подала в суд на сына Елизаветы Эндрю и обвинила его в изнасиловании.
Кроме этого, мировая общественность приковала взгляды к мятежной паре в королевской семье — Принцу Гарри и его жене Герцогини Меган. На бывшей актрисе журналисты заметили микрофон. Возможно, Меган Маркл собирала компромат для своего нового проекта о королевской семье и Елизавете II.