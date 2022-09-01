Сияет и светится: счастливая Кудрявцева вывела в свет возлюбленного после слухов о разводе

В последнее время народ активно судачит о неурядицах в семье знаменитой телеведущей. Блондинка перестала появляться на людях со своим мужем, зато ее довольно часто можно было увидеть в компании Сергея Лазарева, с которым ей давным-давно приписывали роман. В общем, у поклонников было много поводов переживать за личную жизнь Леры Кудрявцевой, а у злопыхателей – пускать слухи о разводе.
Еще вчера теледива находилась в Казахстане по работе, а сегодня уже прибыла в Москву. Не могла же она пропустить важный день в жизни долгожданной дочери! Сегодня трехлетняя Маша пошла в садик, а знаменитая мама, собственно, ее сопровождала. Вышла в свет звезда не одна, а со своим возлюбленным – мужем Игорем Макаровым.
В ее микроблоге появилась пара трогательных снимков, где супруги держат за руки свою наследницу в этот ответственный для нее день. Так что, теперь фанаты Леры Кудрявцевой могут спать спокойно: о разрыве, судя по всему, речи не идет. К тому же на снимках видно, как телеведущая сияет и светится от счастья, находясь рядом с самыми близкими людьми.
Звезда, кстати, позаботилась не только о внешнем виде своей дочки, надев на нее красивую форму с галстуком и белые банты. Сама Лера Кудрявцева выглядела блестяще в достаточно романтичном образе с юбкой молочного цвета и серым кардиганом.