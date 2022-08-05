"Это неприлично!": брызжущую ядом Шукшину приструнили за длинный язык

Недавно острая на язык артистка прошлась катком по программе "За гранью", выходящей на канале НТВ, и музыкальному критику Сергею Соседову как ее ведущему. Сергей Соседов не стал сдерживаться и резко ответил Марии Шукшиной в комментарии Пятому каналу.
Первым делом критик призвал актрису внимательно посмотреть на саму себя в зеркало и подумать о своем поведении. Чтобы пожестче приструнить Шукшину за длинный язык, Соседов даже напомнил ей о бесконечных скандалах и судах в ее семье, а также о том, как широко это освещалось на телевидении.
Оскорбленный телеведущий посоветовал блондинке не мнить себя совестью нации и не распространять свои вздорные мнения в Сети. Вместо это ей стоит держать язык за зубами.
"Это неприлично! Это некрасиво," – высказался критик о поведении Шукшиной.
Соседов считает, что сказанное Шукшиной вообще нельзя говорить, не зная лично ведущего, то есть его самого, и других людей, делающих программу. Своими резкими высказываниями Мария Шукшина оскорбила весь творческий и технический коллектив передачи – образно говоря, брызнула ядом в сотню человек сразу.
Ранее Мария Шукшина окрестила отрыжкой общества облепленного стразами Филиппа Киркорова.