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Шоу-бизнес
Ничего святого! Злющая как собака Шукшина сцепилась с сестрой на могиле отца

Ничего святого! Злющая как собака Шукшина сцепилась с сестрой на могиле отца

Сестра Марии Шукшиной не может навести порядок на могиле отца.
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Не так давно сестра Марии Шукшиной Ольга появилась на Новодевичьем кладбище, чтобы привести в порядок могилу отца – Василия Шушкина. Однако женщину остановил местный охранник, который заявил, что та не имеет права делать уборку. Мол, это разрешено только тем, у кого есть паспорт на захоронение.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Раньше им владела Лидия Федосеева-Шукшина, но актриса передала этот документ Марии, о чем понятия не имела Ольга. Сейчас младшая дочь Василия Макаровича не может добиться от сестры разрешения на уборку, из-за чего, судя по недавнему общению с журналистами, очень зла на родственницу слово собака на кошку.

Ольга говорит, что Мария по непонятным причинам избегает общения как с ней, так и с матерью. "Ситуация сложилась тупиковая", – сказала сестра известной актрисы.

К слову, в Сети следящие за семьей Шукшиных поклонники пишут: какими бы ни были отношения между Ольгой и Марией, последняя могла бы разрешить родственнице ухаживать за могилой знаменитого отца, ведь на Новодевичье кладбище приходят почтить память покойного артиста многие люди. Мол, ничего святого.

К счастью, ко дню рождения Василия Шукшина его могила оказалась прибранной. Недавно Мария Шукшина поделилась свежим снимком, сделанным на кладбище, и показала, как выглядит место захоронения ее отца сейчас.

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Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2022, 12:51 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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