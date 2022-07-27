Ничего святого! Злющая как собака Шукшина сцепилась с сестрой на могиле отца

Не так давно сестра Марии Шукшиной Ольга появилась на Новодевичьем кладбище, чтобы привести в порядок могилу отца – Василия Шушкина. Однако женщину остановил местный охранник, который заявил, что та не имеет права делать уборку. Мол, это разрешено только тем, у кого есть паспорт на захоронение.
Раньше им владела Лидия Федосеева-Шукшина, но актриса передала этот документ Марии, о чем понятия не имела Ольга. Сейчас младшая дочь Василия Макаровича не может добиться от сестры разрешения на уборку, из-за чего, судя по недавнему общению с журналистами, очень зла на родственницу слово собака на кошку.
Ольга говорит, что Мария по непонятным причинам избегает общения как с ней, так и с матерью. "Ситуация сложилась тупиковая", – сказала сестра известной актрисы.
К слову, в Сети следящие за семьей Шукшиных поклонники пишут: какими бы ни были отношения между Ольгой и Марией, последняя могла бы разрешить родственнице ухаживать за могилой знаменитого отца, ведь на Новодевичье кладбище приходят почтить память покойного артиста многие люди. Мол, ничего святого.
К счастью, ко дню рождения Василия Шукшина его могила оказалась прибранной. Недавно Мария Шукшина поделилась свежим снимком, сделанным на кладбище, и показала, как выглядит место захоронения ее отца сейчас.