"Плевок в лицо": Шукшина окрестила облепленного стразами Киркорова отрыжкой общества

Заслуженная артистка России Мария Шукшина, заявившая в Кремле, что нашу страну "поразило бескультурье", продолжает пропагандировать просветление и построение нового мира.
На днях в своем телеграм-канале Мария Шукшина сделала репост записи, в которой говорилось о возмутительном происходящем на юге страны. Автор текста возмущался тем, что на юге продаются билеты на концерт Филиппа Киркорова, пока на Украине идет спецоперация. Судя по всему, Марию Шукшину тоже возмутил этот факт.
"Сочи, Геленджик, Анапа ждут памятник современной псевдокультуры России, отрыжку общества перьев и страз, реквиема уходящего "элитарного сообщества", – говорилось в сообщении о Киркорове.
Также речь шла о формировании нового слоя элитарного общества России, которое теперь составляют военнослужащие, артисты, которые остались со своей страной. В этой связи Филиппа Киркорова назвали "плевком в лицо" православным верующим и настоящим патриотам своей страны.
Напомним, в Пятигорске, Ставрополе и Элисте концерты Филиппа Киркорова отменили. Верующие выступили против выступлений поп-короля, который во время своих перфомансов залезает на крест и носит куртки с изображением расшитой стразами Богоматери.