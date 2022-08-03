В ожидании развода: забеременевшая на старости лет Кудрявцева оказалась на грани

Недавно Лера Кудрявцева снова попала в больницу. Она заразилась коронавирусом. Знаменитая блондинка чувствует упадок сил. Случившееся настолько подкосило телеведущую, что в Сети она буквально взвыла. Она пожаловалась подписчикам: "Думаю, на сколько меня еще хватит? Вывозить все дерьмо".
Светская сплетница Лена Миро считает, что Лера уж слишком часто жалуется на свое самочувствие, делая публикации в соцсетях. Блогерша убеждена: 51-летняя телеведущая просто несчастна в браке. Мол, Кудрявцева еще молода для бесконечных болячек.
По мнению Миро, состояние, которое демонстрирует Лера поклонникам, – это усталость, сформировавшаяся в том числе из-за недостатка внимания со стороны молодого супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Женщина, находясь рядом с любящим и чутким мужчиной, не станет жаловаться на здоровье всем подряд и показать всем своим видом, что находится на грани, считает обозревательница.
Интернет-пользователи, которые читают блог Лены Миро, согласны, что Кудрявцевой следует уйти от мужа. Они ожидают развода телеведущей и хоккеиста. "Лена, ты права в своих наблюдениях", "Поддерживаю, что ей (Лере – Прим. ред.) надо хорошо встряхнуться", – пишут люди в "Живом журнале".
Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров оформили брак в 2013 году. Через пять лет после свадьбы телеведущая подарила возлюбленному дочь Марию. Тогда говорили, что блондинка забеременела и обзавелась наследницей на старости лет, ведь далеко не каждая женщина осмелится рожать в 47 лет и позже.