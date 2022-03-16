"Только это спасает!": Подсевшая на препараты Кудрявцева по уши влипла

Ведущая принимала успокоительные препараты, дабы привести свое душевное состояние в норму. Она перепробовала множество разных способов борьбы с переживаниями.
Ранее Лера Кудрявцева делилась в соцсети снимком с пачками лекарств с седативным эффектом, которые принимает. Однако эксперты предупредили телеведущую об опасности чрезмерного приема препаратов, вызывающих привыкание.
Теперь звезда экрана нашла замену лекарствам. Она рассказала, что после тяжелых съемочных дней записывается на массаж. Эта процедура восстанавливает силы и помогает снять накопившиеся из-за стресса зажимы в теле. "Только массаж спасает, хоть как-то расслабить голову", – поделилась Лера Кудрявцева.
От нервного срыва ведущую удерживает маленькая дочь и работа. К слову, знаменитость в настоящее время является единственным добытчиком в семье. Ее супруг, хоккеист Игорь Макаров временно остался без работы, о чем теледива поведала в своем недавнем интервью.
Напомним, ранее Лера Кудрявцева угодила в скандал с актрисой Ларисой Лужиной. Звезда кино появилась в программе "Звезды сошлись" на НТВ. Она хотела произнести речь о недавно ушедшей из жизни коллеге Зинаиде Кириенко. Однако трогательные слова Ларисы Анатольевны вырезали из эфира.