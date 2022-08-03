"Как приятно": свинтивший от жены Маликов целовал готовых на все девиц прямо в машине

Не так давно сладкоголосый музыкант спровоцировал слухи о разладе с супругой. Как передает РИА ФАН, неожиданно для всех он свинтил от Елены Изаксон на яхте, взяв с собой только сына, не уточнив при этом свое местоположение. Поклонники Дмитрия Маликова сразу принялись гадать, куда отправился артист и почему не взял с собой любимую.
На этот раз звезда российской эстрады сделала очередную неоднозначную публикацию в социальных сетях. Исполнитель хита "Ты одна, ты такая" сфотографировался за рулем такси и задал фанатам вопросы: "Кого подвезти? И куда?". Судя по всему, в этот момент музыкант был в весьма игривом настроении, ведь подпись к снимку он сопроводил смайликом в виде поцелуя, как бы посылая свои лобзания публике прямо из машины.
Женская половина поклонников Дмитрия Маликова оказалась готова на все! Многие дамочки в комментариях ответили кумиру, что с ним отправились бы хоть на край света.
"Села бы с удовольствием! Я бы от такого водителя не отказалась! Вся в вашем расположении!" – написали под новой публикацией звезды отечественной эстрады влюбленные пользовательницы.
Более того, некоторые подписчики восхитились простоте и непринужденности артиста, который всегда открыт к общению со своей публикой. "Как приятно когда мега-звезда, вот так по-простому пишет!", – восхитился кто-то из поклонников Дмитрия Маликова.