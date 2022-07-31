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Шоу-бизнес
"Придется отпустить": Маликов отчалил из дома после 22 лет брака

"Придется отпустить": Маликов отчалил из дома после 22 лет брака

В 2000 году Дмитрий Маликов и Елена Изаксон стали родителями, а затем поженились. Шло время, и внезапно певец вырвался из оков бытия.
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Говорят, хорошее дело браком не назовут. Это доказывает статистика разводов, измен и прочих семейных неурядиц. Дмитрий Маликов и Елена Изаксон сумели сохранить трепетный союз на 22 года. Смогут ли они продолжать это делать — пока загадка.

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 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Регулярно в Сети ходят слухи, будто Дмитрий Маликов заглядывается на молодых девиц, пока его возрастная жена гонится за трендами косметологии с перетянутым лицом. Певец мельком размещает в блоге красавиц, якобы связанных с работой, а Елену Изаксон таким вниманием обделяет.

Фанаты следят за отношениями супругов через соцсети. Недавно Дмитрий Маликов дал понять, что покинул дом на продолжительный срок. По сути он отчалил на яхте куда подальше. Об этом свидетельствует свежая фотография в его профиле. "Смотрим в будущее..." — подписал кадр мужчина.

С собой артист взял самое ценное — маленького сына Марка. Вместе с ним он предстал перед камерой, держась за руки. О наличии жены рядом певец умолчал. Вероятно, в светлое будущее он держит путь без нее.

"Мы еще встретимся!", "Счастливо отдохнуть", "В ладони детская рука, и мне ее придется отпустить...", "Прекрасные мужчины! Это какая страна?" — написали пользователи Сети. Дмитрий Маликов не уточнил свое местоположение, вызвав бурные обсуждения поклонников.

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Дмитрий Маликов. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 31 июля 2022, 18:57 Источник: Соцсети • Требует проверки
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