Скатившегося ниже плинтуса Цискаридзе со свистом выпороли на центральном телевидении: Ничего личного

Российский блогер, актер и журналист Станислав Садальский раскритиковал Николая Цискаридзе на посту ведущего шоу "Сегодня вечером" на канале "Россия 1". По его словам, с балетмейстером шоу потеряло всякий смысл.
"Сегодня вечером", с балеруном продолжает демонстрировать исторические минимумы рейтинга. А Малахов стабильно зашкаливает, смотрите цифры… Ничего личного, только рейтинг", – написал Стас Садальский.
Станислав Садальский словесно выпорол балетмейстера и поставил в противовес Николаю Цискаридзе его коллегу Андрея Малахова, который недавно наведался в Новосибирск, сообщает "Царьград".
"А Малахов стабильно зашкаливает, смотрите цифры… Ничего личного только рейтинг, согласен выручить Эрнста и провести мастер-класс на Первом, кстати -бесплатно", – написал Садальский.
Напомним, с мая Николай Цискаридзе заменял Максима Галкина и Юлию Меньшову на посту ведущего программы "Сегодня вечером". С первого же выпуска балетмейстера раскритиковали телезрители, назвав его зазвездившимся и неумелым ведущим. В итоге Цискаридзе неожиданно пропал с эфира, его заменила Юлия Меньшова, которая вела передачу с 2017 по 2019 годы. Пока не известно, с чем связаны такие кадровые перестановки.