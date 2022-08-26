Назван ежемесячный гонорар Гузеевой за шоу "Голос 60+": Стоимость квартиры

Лариса Гузеева порадовала фанатов приятной новостью о том, что станет новой ведущей шоу "Голос 60+". На этом посту она сменила ведущего Дмитрия Нагиева, который вдруг решил отдохнуть после десяти лет работы.
По данным телеграм-канала "Курятник", за месяц работы на новом проекте Лариса Гузеева будет получать два миллиона рублей, что равно стоимости однокомнатной квартиры где-то в Твери. Источник сообщает, что на программе "Давай поженимся!" Лариса Гузеева получала в два раза меньше. Не удивительно, что звезда с легкостью отказалась от своего детища.
Сама Лариса Гузеева рассказывала поклонникам, что ей будет трудно входить в уже раскрученный проект, так как телезрители привыкли в Нагиеву и непременно будут сравнивать ее работу с его. Ведущая не стала отрицать, что будет вести передачу совершенно по-другому, но это не отменяет ее стараний и стремления сделать проект еще лучше и интереснее. Впрочем, Лариса Гузеева готова к критике в свой адрес, так как сама является довольно требовательной к себе и к окружающим.
Напомним, ранее зрители раскритиковали нового ведущего шоу "Сегодня вечером", роль которого исполнил Николай Цискаридзе. В итоге балетмейстер оставил этот пост.