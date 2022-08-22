"От внезапной остановки сердца": смерть настигла брошенную молодым мужем Кудрявцеву

В последнее время российскую телеведущую Леру Кудрявцеву замучали слухами о вероятном разводе с ее мужем Игорем Макаровым. Ей наскучили до того, что ее нервы сдали, и она была вынуждена ругаться матом на нерадивых журналистов, которые прямо лгут. Впрочем, это не мешает ей продолжать активно развиваться.
Ведущая Лера Кудрявцева не только является успешной матерью и строит блестящую карьеру телеведущей, но и часто занимается общественно важными делами. На днях она рассказала в своих соцсетях о проекте, который помогает людям с больным сердцем выживать.
"От внезапной остановки сердца в России ежегодно умирает около 250.000 человек. Заболевания сердца являются основной причиной смертности в мире. Выживших в случае внебольничной остановки сердца всего 5–10%. Самое важное в таких случаях – время", – написала Лера Кудрявцева.
Благодаря умной системе, о которой рассказала Лера, только в Копенгагене выявляется в год на 150 таких случаев больше еще до приезда скорой. Система помогает звонящему быстрее начать действия по сердечно-легочной реанимации, которой руководит диспетчер до приезда медиков. Возможно, такое чудо скоро появится и в России.