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Шоу-бизнес
"Ушел к мужику": муж бросил опущенную ниже плинтуса престарелую матерщинницу Кудрявцеву

"Ушел к мужику": муж бросил опущенную ниже плинтуса престарелую матерщинницу Кудрявцеву

Говорят, что от Леры Кудрявцевой ушел муж. Эти разговоры ужасно ее раздражают.
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На днях Лера Кудрявцева разразилась гневной отповедью, обрушившись с нецензуной бранью на журналистов, которые активно тиражируют новости о ее возможном разводе с супругом.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

"У меня вопрос к желтому СМИ. Вы там какие грибы жрете? Научитесь работать как мы, например, на программе "Секрет на миллион". Если мы что-то говорим, значит у нас это проверенная информация", – говорила Кудрявцева.

Ведущий ютуб-шоу "Anton S Live" раскритиковал ведущую за такие слова. По его словам, уж кому кому, но не Лере говорить о журналистской этике. Более того, он не стал исключать, что муж действительно ее бросил.

"Вымой свой рот! Слушать тебя невозможно, ты говоришь, начинаешь говорить о какой-то журналистской этике. Напомню, когда она брала интервью у Наташи Королевой, это был "Секрет на миллион", и рассказывала, что у Наташи Королевой сын от парня нетрадиционной ориентации, какая-то отборная кринжатина. Расскажи про Сережу Лазарева, с которым у тебя были якобы отношения. После такого откровенного вранья и пиар-ходов ты убила свою репутацию в ноль. Расскажи, как нужно быть правильным журналистом и как нужно блюсти журналистскую этику. Не тебе говорить об этом! Все, что ты говоришь, надо делить на два. Не удивительно, если мужик поменял тебя на мужика с огромной пятой точкой, потому что ты старушка (давай называть вещи своими именами). Парень моложе на 16 лет, парень красавчик, парень спортсмен, и не нужна ты ему", – заявил Антон.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press
Автор: 19 августа 2022, 10:54 Источник: Ютуб-шоу "Anton S Live" • Требует проверки
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