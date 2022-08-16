Отправили на операционный стол: рассказавшей о болезни Кудрявцева нужна помощь хирурга

За последние десятилетия Лера Кудрявцева очень изменилась, заметил пластический хирург Владимир Плахотин, и дело не совсем в возрасте. Взглянув на более ранние фотографии телеведущей, врач сделал вывод: она делала ринопластику. Мол, переделала нос "по-тяжелому". Знаменитой блондинке якобы поправили кости и хрящи.
И если изменившийся нос Плахотин оценил и похвалил специалистов, которые делали ту операцию, то губы телезвезды он раскритиковал. По его словам, введен не совсем удачный полимер, который срочно нужно вынимать. Своими рекомендациями эксперт отправил Леру на операционный стол. Якобы только хороший хирург ей может помочь.
Исправить нужно не только губы, но и лицо в целом, считает Плахотин. По его мнению, необходимо подтянуть некоторые части, подкорректировать шею.
Напомним, ранее 51-летняя Лера Кудрявцева рассказала о болезни. Телеведущая в очередной раз попала в больницу. Коронавирус подкосил знаменитость настолько, что она буквально взвыла в соцсетях. Она пожаловалась подписчикам на то, что с ней слишком часто случается "дерьмо". Слова телезвезды приводили "Дни.ру".