Малышка осталась без отца: Муж слинял от надоевшей Кудрявцевой

Лера Кудрявцева почти десять лет замужем. Однако в последнее время их все реже видят вместе. На днях молодой муж российской ведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров не появился на семейном празднике. День рождения отмечала их маленькая дочь Маша.
51-летняя Кудрявцева несколько дней готовилась к мероприятию, однако в день икс малышка осталась без отца. На празднике все было прекрасно – целое море воздушных шаров, красиво упакованные подарки, роскошный торт, однако глава семьи так и не появился. Это подогрело слухи о напряженных отношениях между Кудрявцевой и ее мужем. Поговаривают, что блондинка на грани развода с Макаровым.
Отсутствие мужа Лера Кудрявцева никак не прокомментировала. Впрочем, за нее это сделали добрые люди. Светский критик Лена Миро ранее намекнула, что бедная Кудрявцева тащит на себе весь семейный бюджет, в то время как Игорь Макаров прозябает и бездельничает. Она напомнила, что ведущая часто жалуется на здоровье. Возможно, как раз из-за этого Кудрявцева не вылезает из больниц и санаториев.
Стоит отметить, что месяц назад Лера Кудрявцева уже отдыхала без мужа. Она улетела в отпуск в Болгарию с мамой, дочерью и сестрой. Уже тогда в Сети заговорили о том, что в звездном семействе творится неладное.