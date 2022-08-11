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Шоу-бизнес
Малышка осталась без отца: Муж слинял от надоевшей Кудрявцевой

Малышка осталась без отца: Муж слинял от надоевшей Кудрявцевой

В Сети давно ходили слухи о том, что брак Леры Кудрявцевой трещит по швам.
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Лера Кудрявцева почти десять лет замужем. Однако в последнее время их все реже видят вместе. На днях молодой муж российской ведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров не появился на семейном празднике. День рождения отмечала их маленькая дочь Маша.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

51-летняя Кудрявцева несколько дней готовилась к мероприятию, однако в день икс малышка осталась без отца. На празднике все было прекрасно – целое море воздушных шаров, красиво упакованные подарки, роскошный торт, однако глава семьи так и не появился. Это подогрело слухи о напряженных отношениях между Кудрявцевой и ее мужем. Поговаривают, что блондинка на грани развода с Макаровым.

Отсутствие мужа Лера Кудрявцева никак не прокомментировала. Впрочем, за нее это сделали добрые люди. Светский критик Лена Миро ранее намекнула, что бедная Кудрявцева тащит на себе весь семейный бюджет, в то время как Игорь Макаров прозябает и бездельничает. Она напомнила, что ведущая часто жалуется на здоровье. Возможно, как раз из-за этого Кудрявцева не вылезает из больниц и санаториев.

Стоит отметить, что месяц назад Лера Кудрявцева уже отдыхала без мужа. Она улетела в отпуск в Болгарию с мамой, дочерью и сестрой. Уже тогда в Сети заговорили о том, что в звездном семействе творится неладное.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press
Автор: 11 августа 2022, 20:34 Источник: соцсети • Требует проверки
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