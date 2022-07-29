"Сколько будем терпеть эту клячу?!": остервенелый Басков швырнул в Собчак гадкие фекалии

Судя по всему, по большей части возмущают певца те, кто некрасиво ведет себя по отношению к России и живущим в ней людям. В это раз гнев Николая Баскова обрушился на Ксению Собчак, позволившую себе негативно высказаться о творчестве народного артиста РФ Олега Газманова.
В своем телеграм-канале Басков разместил фото Собчак с заголовком одного из изданий, гласящим, что блондинка жестко раскритиковала творчество Газманова. Вероятно, речь шла о совместной песни Газманова и Маршала, выхода которой Собак так ждала, но осталась разочарована. Блондинка назвала песню заунывной и заметила, что исполнители еле попадали в ноты.
Патриот Басков не смог простить журналистке критику своего столь уважаемого коллеги, он буквально остервенел и, образно говоря, швырнул в Собчак гадкие фекалии в виде оскорбительных стихов.
"Сколько будем терпеть эту клячу // Ту, что душит песни народные // Мерзко ползает что-то Собчачье // По культурному телу Родины..." – настрочил Басков под фото Собчак.
Ксения Собчак еще не успела отреагировать на обидные стихи натурального блондина. Можно предположить, что и такое творчество ей не придется по вкусу. Кстати, недавно о Ксении Собчак высказался и Алексей Панин – как пишет телеканал "360", актер объяснил, почему не дает ей интервью.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Николай Басков всадил нож в предательницу Чулпан Хаматову.