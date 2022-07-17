Осталась одна: контракт с Лепсом не позволил красавчику Панайотову провести ночь с 66-летней Долиной

Хиты "Цветы под снегом" и "Лунная мелодия", которые Лариса Долина обычно поет в дуэте с Александром Панайотовым, на сей раз она исполняла сольно.
"Саша – мой любимый ученик, – рассказала Долина "Дни.ру". – Но контракт с Григорием Лепсом не позволил ему быть со мной в этот вечер. У Лепса вчера ведь был концерт в московских "Лужниках" по случаю 60-летия, и Саша пел там практически целое отделение". Хотя накануне этого сольника – 14 июля, в день открытия "Славянского базара" – Лепс работал в Витебске.
Ранее в интервью "Дни.ру" Панайотов признался: "Когда Лепс предложил мне с ним поработать, я долго думал, а потом понял: с этим человеком можно сварить кашу, и эта каша будет вкусной!"Сегодня для меня Лепс – не только продюсер, друг и наставник. Это для меня отец родной! Дело в том, что с биологическим отцом мои отношения не сложились так же хорошо, как с Лепсом, который в итоге вкладывает в меня всю душу. И Лепса я называю просто – папа".