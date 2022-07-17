Осталась одна: контракт с Лепсом не позволил красавчику Панайотову провести ночь с 66-летней Долиной

Лариса Долина в этом году возглавляет конкурс молодых исполнителей "Витебск-2022" на фестивале искусств "Славянский базар". Очередной конкурсный день завершился ее потрясающим "живым" сольным концертом, который проходил глубокой ночью и шел почти до рассвета. Правда, не все, из ожидавшихся звездных гостей, вышли в итоге на сцену Летнего амфитеатра.

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