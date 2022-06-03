Вот так новость: режиссер Кончаловский женился на старости лет втайне ото всех

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина прожили вместе 20 лет, так и не вступив в официальный брак. В 2001 году актриса родила от избранника дочь Марию, которая к 20 годам превратилась в настоящую красавицу и вышла замуж. Пять лет назад режиссер расстался с артисткой.
Кстати, тогда же у Кончаловского родился сын Тимур. Наследника Егору Андреевичу подарила новая возлюбленная – Мария Леонова. В 2019-м пара впервые появилась на людях. Но, несмотря на выход в свет, влюбленные ничего не рассказывают из того, что касается их личной жизни.
Исключением стал недавний разговор Кончаловского с изданием StarHit. Журналистка увидела кольцо на безымянном пальце режиссера. Тот не смог уйти от ответа на вопрос о женитьбе. Он признался, что расписался с возлюбленной. "Без каких-то помп, но с рестораном", – рассказал 56-летний Егор Андреевич, дав понять, что хотел держать информацию о вступлении в брак втайне ото всех.
Говоря о замужестве своей 20-летней дочери, Егор Кончаловский признался, что вовсе не выступает против этого. Если Мария и сделает ошибку, она сама будет за нее расплачиваться, считает режиссер.