Ого! Сообщившая о беременности дочь Толкалиной показала затвердевшие соски

Аккаунт дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского в популярной социальной сети набирает популярность с каждым днем. Сейчас за публикациями Марии следят свыше 26 тысяч интернет-пользователей. Люди ценят девушку за ее откровенность и неординарность.
Как известно, 23-летняя наследница артистки счастлива в отношениях с парнем по имени Никита. Несмотря на крепкую связь, у пары пока нет детей. Пока влюбленные заботятся о своей любимице – кошке породы сфинкс. Не так давно Мария сообщила, что в их семье скоро произойдет пополнение. Кошка вот вот должна родить.
В доказательство своих слов Кончаловская опубликовала фото домашнего питомца. На снимке запечатлена лежащая на пледе беременная кошка с затвердевшими сосками. Животное может окотиться уже через неделю, предупредила девушка своих многочисленных поклонников.
Ранее дочь Любовь Толкалиной порадовала подписчиков довольно оригинальной и немного пугающей фотографией, сделав публикацию в "Телеграме". На том кадре Мария предстала в белом платье, лежащей на красной ткани. В момент съемки ее тело и наряд клевали голуби. Подробнее об этом писали "Дни.ру".