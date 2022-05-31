Малыш пинается: Сообщившая о беременности дочь Кончаловского предъявила огромный живот

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной готовится к родам.

Не так давно наследница звездных родителей рассказала поклонникам радостную новость: вот-вот у них с мужем будет потомство, о котором она так давно мечтала. Девушка не скрывает беременности, более того, накануне Мария Кончаловская показала огромный живот!

Радости дочери актрисы и режиссера нет предела, ведь ее кошка Пуля породы сфинкс, кажется, со дня на день родит. По крайне мере, именно об этом говорит ее внушительных размеров пузо. Счастливая Мария решила показать своим подписчикам очень интимные кадры. А перед этим предупредила: "Сейчас будет контент от коши. Не для слабонервных". Видео оказалось действительно слегка пугающим, но при этом очень трогательным!

Дело в том, что ей удалось уловить интересный момент: готовящаяся к родам Пуля лежит боком, а в этот момент в животе питомца шевелится маленький котенок – малыш двигает лапками, как будто пинается, а его конечности прямо-таки отпечатываются на коже кошки. "Там чужой", – в шутку написала дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что Мария очень сильно хотела, чтобы ее любимая кошка произвела на свет потомство, а потому сделала для этого все возможное. Девушка очень трепетно относится к будущей маме. Так, например, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной призналась, что специально не моет кошку, чтобы та не нервничала перед родами.