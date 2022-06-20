В разы меньше: обнародована скудная зарплата эмигрантки Хаматовой в рижском театре

Сразу после переезда в Латвию Чулпан Хаматова призналась, что долго без работы она не протянет – нужны деньги.

К счастью, звезде не пришлось сидеть сложа руки. Опытную российскую актрису быстро позвали в труппу Нового рижского театра, однако серьезно поправить материальное положение эта работа Чулпан Хаматовой не помогла, так как новая зарплата оказалась в разы меньше той, что актриса получала в Москве.

Как удалось выяснить журналистам, русская эмигрантка заключила годовой контракт с театром, по которому ее заработок составляет 800 евро в месяц. Дополнительные выплаты за каждый спектакль, а также большой опыт дают знаменитости возможность заработать немногим большое – около 1200 евро. По текущему курсу это чуть больше 70 тысяч рублей до вычета налогов, и это практически максимально возможная сумма для заработка театральной актрисы в Риге.

По сравнению с былыми московскими гонорарами Хаматовой зарплата в рижском театре просто скудная, если не сказать больше. До отъезда за рубеж только в одном "Современнике" актриса ежемесячно получала более 200 тысяч рублей да и это было лишь приятным бонусом к более внушительным гонорарам. Так около 250 тысяч звезда могла получить всего за один вечер в качестве приглашенной актрисы в Театре наций. Кроме того, не стоит забывать о ведении различных мероприятий и съемках в кино, где только один съемочный день мог принести звезде чуть ли не полмиллиона!

По информации РИА ФАН, обнародовавшего скудный гонорар Хаматовой, в Латвии подобные подработки россиянке недоступны. По местным законам эмигрантке можно работать только по заключенному с работодателем контракту или же получать еще одно разрешение на работу, что довольно проблематично. Если все действительно так, то всем членам семьи Чулпан Хаматовой теперь придется очень туго затянуть пояса.