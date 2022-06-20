"Долго не продержится": хитрый план отвернувшейся от России Хаматовой потерпел крах

С началом спецоперации популярная актриса уехала из России, буквально отвернувшись от родины. Звезда решила жить и зарабатывать в Латвии, где у нее есть собственный дом. Судя по всему, Чулпан Хаматова рассчитывала, что за границей ее ждет спокойная и сытая жизнь, поэтому и приняла такое противоречивое решение. Теперь же выяснилось, что хитрый план сбежавшей из страны актрисы потерпел крах.
Реальность звезды оказалась полна разочарований, ведь в Латвии ее ждали совершенно другие гонорары. Даже несмотря на аншлаги в театре, куда устроилась актриса, ее заработки упали в четыре раза, траты же на заграничную жизнь при этом только увеличились.
Как объяснил продюсер Сергей Лавров в комментарии BLITZ.center, в Москве для артистов совершенно другие ставки. Кроме того, русский театр в прибалтийских странах находится в плачевном состоянии. Привыкшей к московским гонорарам Хаматовой придется очень трудно. Осознав, что план провалился, актриса непременно задумается о возвращении.
"Хаматова вернется, долго не продержится. Хорошие зарплаты ей светят только дома," – уверенно заявил продюсер.
Кроме того, по словам Лаврова, уровень постановок в русском театре в Латвии, очень низкий. Чулпан Хаматова щедро одарена актерским талантом, теперь же отвернувшейся от России актрисе приходится размениваться на такие спектакли, жертвуя собственным достоинством.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как квартира за сто миллионов в Москве встала Чулпан Хаматовой поперек горла.