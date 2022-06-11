Чулпан Хаматова откровенно об эмиграции: В лицо не плюют

Переехавшая в Латвию Чулпан Хаматова допускает нелестные высказывания о России. Вероятно, артистка делает это для того, чтобы занять комфортное место в Европе.
Недавно Хаматова дала интервью, в котором откровенно рассказала об эмиграции. "Московские друзья иногда спрашивают, не плюют ли мне в лицо, когда я иду по улице. Нет. Не то что не плюют — предлагают помощь. Могу сказать, что я даже равнодушия не встречала, а не то что агрессии", — цитируют знаменитость СМИ.
Знаменитая артистка уверяет, что в другой стране чувствует себя как дома. При этом появляется информация, которая противоречит этому заявлению. Поговаривают, что Хаматова желает вернуться в Россию. Стоит отметить, что всех сказанных в сторону соотечественников слов ее едва ли примут со всей теплотой.
Ранее сообщалось о том, что в России у эмигрировавшей звезды осталось элитное жилье. Недвижимость в центре российской столицы Чулпан Хаматова приобрела более десяти лет назад. По некоторым данным, с этим жильем у артистки возникли трудности.