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Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова откровенно об эмиграции: В лицо не плюют

Чулпан Хаматова откровенно об эмиграции: В лицо не плюют

Чулпан Хаматова уже несколько месяцев проживает в Латвии. Артистка уверяет, что у нее все прекрасно за границей.
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Переехавшая в Латвию Чулпан Хаматова допускает нелестные высказывания о России. Вероятно, артистка делает это для того, чтобы занять комфортное место в Европе.

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Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Недавно Хаматова дала интервью, в котором откровенно рассказала об эмиграции. "Московские друзья иногда спрашивают, не плюют ли мне в лицо, когда я иду по улице. Нет. Не то что не плюют — предлагают помощь. Могу сказать, что я даже равнодушия не встречала, а не то что агрессии", — цитируют знаменитость СМИ.

Знаменитая артистка уверяет, что в другой стране чувствует себя как дома. При этом появляется информация, которая противоречит этому заявлению. Поговаривают, что Хаматова желает вернуться в Россию. Стоит отметить, что всех сказанных в сторону соотечественников слов ее едва ли примут со всей теплотой.

Ранее сообщалось о том, что в России у эмигрировавшей звезды осталось элитное жилье. Недвижимость в центре российской столицы Чулпан Хаматова приобрела более десяти лет назад. По некоторым данным, с этим жильем у артистки возникли трудности.

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Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www,globallookpress.com
Автор: 11 июня 2022, 14:56 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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