Деньги не пахнут: Лизнувшая между булок у властей Латвии Хаматова обчистила россиян на миллионы

В Сети появились данные о баснословных заработках Чулпан Хаматовой в России.

После начала спецоперации на Украине многие российские звезды удрали за границу. В списке беглецов оказалась и Чулпан Хаматова, которая открестилась от кормившей ее долгие годы страны и обосновалась в Латвии.

Для актрисы, кажется, деньги не пахнут. Иначе как объяснить тот факт, что она годами зарабатывала в России, а покинув ее, стала лизать между булок у властей Латвии, публично отказавшись от звания народной артистки РФ во время интервью с местными журналистами. А гонорары на родине у звезды театра и кино, между прочем, были внушительными. При этом, как выяснили журналисты, с государственными организациями и за бюджетные деньги она работала не один раз.

Более того, представленные данные позволяют наградить Чулпан Хаматову званием рекордсмена по бюджетной поддержке. А это, стоит отметить, деньги налогоплательщиков, которых артистка обчистила и сбежала за бугор. В открытом доступе сказано, что звезда театра и кино заключила двадцать договоров и заработала 17,3 миллионов рублей. Так, например, в свое время она исполняла роль первой леди Раисы Максимовны: тогда за каждое выступление в этом амплуа она получала 172 тысячи рублей.

Кстати, в последний раз государственный контракт она заключила прямо накануне своего побега – 9 февраля 2022 года. За выступление со стихотворениями на фестивале Скрябина Чулпан Хаматова получила 360 тысяч рублей.