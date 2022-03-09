Лохматая и сморщенная: Смывшая косметику Джей Ло утратила красоту

Знаменитая голливудская красавица решила порадовать фанатов и предстала перед ними в своем самом натуральном виде. Певица опубликовала в "Инстаграме" ролик из собственной ванной комнаты, в котором она появилась в простом домашнем халате, абсолютно без макияжа и с разлохматившимся пучком на голове. Дженнифер Лопес решила рассказать подписчикам о секретах своего ежедневного ухода и не стала предварительно приукрашивать себя.
Честное видео 52-летней знаменитости уже собрало более четырех миллионов просмотров. Люди по-разному отнеслись к натуральности звезды. Многие похвалили Джей Ло за искренность и нашли ее красивой в любом виде – даже такой слегка лохматой, уставшей и сморщенной после ночных съемок. К тому же, не стоит забывать, что артистке уже за пятьдесят – в таком возрасте невозможно выглядеть как 20-летняя красотка.
Более привередливые подписчики решили, что смывшая косметику звезда резко утратила свою красоту. Таких пользователей не стоит судить слишком строго, ведь они привыкли видеть Джей Ло с эффектным макияжем, в красивых нарядах и с безупречной прической, а разница домашней певицы с ее экранным образом оказалась значительной.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что 52-летняя Дженнифер Лопес публично обнажила свои прелести.