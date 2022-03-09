"Траур": Черная как смоль Стриженова вышла на связь

8 марта звезды российского шоубизнеса вовсю делились снимками, рассказывающими о том, как они отмечают Международный женский день. Екатерина Стриженова на их фоне выделилась.
Актриса опубликовала на своей странице снимок, который заставил поклонников переживать. На фотографии телеведущая облачилась в черное платье и направила серьезный взгляд в объектив камеры. Причем публикацию она не сопроводила ни единым словом. Такой достаточно непраздничный пост вызвал у поклонников неоднозначную реакцию: одни принялись гадать, что этим хотела сказать телезвезда, а другие посчитали ее фотографию неуместной.
"Не поняла образ. Вроде праздник у женщин, такой мрачный наряд! Что это за траур?! У нас ВЕСНА и праздник!, – написали в комментариях подписчики.
Многие фанаты связали столь темный внешний вид Стриженовой с происходящим сегодня в мире и посчитали, что таким образом она показала, что не готова радоваться праздникам на фоне неприятных новостей.
К слову, поведение Екатерины уже не в первый раз вызывает вопросы у ее поклонников. Не так давно она появилась на публике и при виде фотографов принялась прятаться за мужем. Кроме того, кто-то из собравшихся выкрикнул, что не узнал актрису.