Высунувшую язык от удовольствия Стриженову застукали с прибором мужика внутри: Творит чудеса!

Необычное увлечение Екатерины Стриженовой стало общественным достоянием.



Накануне ведущая вернулась в столицу после солнечного отпуска и уже окунулась с головой в работу. Но после трудовых будней нужно давать отдыхать – и себе, и своему телу.

Популярная актриса рассказала подписчикам в "Инстаграме", как она поддерживает свое состояние в перерывах между съемками. Для этого ей понадобилось немного: свободное время, мужчина и его незатейливый прибор. Дело в том, что Екатерина Стриженова наведалась к врачу фониатру – человеку, который помогает держать голос в тонусе вечно говорящих на телевидении звезд. В его руках, по признанию телеведущей, побывали многие знаменитые личности.

Стриженова показала видео с процедуры, которую проводил врач. В кабинет она зашла с улыбкой, а далее с удовольствием на лице открыла рот и высунула язык, чтобы он смог вставить свой профессиональный прибор, судя по всему, для проверки состояния ее голосовых связок. Актриса призналась, что попала к врачу по рекомендации артистов из популярной группы "Иванушки International", за что выразила им публично благодарность.

"Именно вы когда-то мне дали телефон врача, который творит чудеса!", – поделилась эмоциями телеведущая.

Поклонникам Екатерины эта процедура показалась забавной, а многие отметили, что до поста актрисы даже не слышали о такой профессии.