Сильно изменившейся Стриженовой пришлось прятаться

Самое сложное после солнечного отпуска – вернуться в рабочий ритм. Елена Стриженова сразу начала трудиться, однако между делом решила развлечься и посетила премьеру фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин".
Телеведущая появилась на публике в компании мужа: оба оделись во все черное. Отдых, безусловно, пошел звезде на пользу. Во внешности Екатерины заметны изменения: она выглядела свежей, а на коже виднелся легкий загар. Однако выход на красную дорожку 53-летнюю теледиву немного смутил: во время появления перед фотографами она спряталась за мужем, что вызвало у собравшихся недоумение. Выяснилось, что популярная артистка просто поправляла прическу и макияж, чтобы хорошо получиться на фотографиях.
Правда, некоторые поклонники не сразу поняли, что на премьеру приехала Стриженова. Из зала кто-то из зрителей выкрикнул: "Вас не узнать!". Теледива в ответ на такой комментарий решила отшутиться: "Так всегда говорят, пока не услышат голос", – заметила телеведущая, не скрывая улыбку.
Ранее "Дни.ру" рассказывали, каким поступком вывела поклонников из себя Екатерина Стриженова. Она призналась, что цветы, полученные после спектакля, возит на могилу матери – фанатов это возмутило.