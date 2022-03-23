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Шоу-бизнес
Кудрявцева заикнулась об одиночестве после информации о проблемах с психикой

Кудрявцева заикнулась об одиночестве после информации о проблемах с психикой

Лера Кудрявцева считает, что семья – это не для всех.
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В то время как некоторые российские знаменитости предпочли в столь нелегкое время "отправиться в отпуск" и покинуть территорию России, Лера Кудрявцева продолжает работать на телевидении. Например, знаменитость так же можно увидеть в шоу "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион", ведущими которых она является.

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Так, в последнем выпуске своей передачи Кудрявцева пообщалась с актером Александром Семчевым, который не так давно похудел на 100 килограммов. К 52 годам артист так и не обрел личного счастья. За его плечами два неудачных брака. Бывшие жены дали понять, что обижены на экс-супруга и до сих высказывают претензии.

Кудрявцева, будучи семейным человеком, решила поддержать одинокого Семчева. Она отметила, что семья – это не только радость, но и сложный быт. Мол, не каждый с этим может справиться. "Может, Семчеву хорошо одному? И дело <...> в том, что свобода как ни крути лучше борща?", – сказала ведущая "Секрет на миллион".

Впрочем, Александр не отчаивается. Он уверен, что в будущем повстречает ту женщину, с которой он будет по-настоящему счастливым. По мнению Кудрявцевой, у актера прекрасный возраст, когда ошибки молодости позади и можно пользоваться обретенной мудростью.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева рассказала о тяжелом периоде в жизни. По словам знаменитости, она пережила клиническую депрессию. Подробнее об этом ранее писали "Дни.ру".

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2022, 18:48 Источник: НТВ / Шоу "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
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