Кудрявцева пожаловалась на серьезные проблемы с психикой

Ведущая довольно востребована на российском телевидении, она появляется во многих шоу, где всегда выглядит спокойной и позитивной. Однако за улыбками в свое время скрывалась тяжелая болезнь. Лера поделилась, что пережила клиническую депрессию.
Состояние было крайне тяжелым, звезда рассказала, что в один момент утром поняла, что больше не хочет жить. Из-за серьезных проблем с психикой ведущая перестала обращать внимание на родных и близких. "При депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь. Ты ничего не хочешь вообще", – описала состояние Лера.
Для того, чтобы вернуться к нормальной жизни Кудрявцевой пришлось провести около месяца в клинике неврозов. В итоге болезнь стала отступать, ведущая вновь стала радоваться любимому занятию, воспитывать детей и проводить время с близкими.
Стоит отметить, что из-за напряженной работы Лера Кудрявцева нередко жалуется на усталость и переутомление. Недавно из-за общего напряжения она вновь стала принимать успокоительные таблетки, о чем рассказала подписчикам в своем блоге. Врачи советуют ей делать перерывы, а то препараты могут вызвать привыкание и утратить действенность.