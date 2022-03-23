Потряхивающая грудью Толкалина раздавила промежность надвое: Мое спасение

Полезными упражнениями из своего комплекса актриса часто делится с поклонниками в своем телеграм-канале. Сегодня утром Любовь Толкалина вышла на связь с подписчиками сразу после занятий йогой. Артистка решила рассказать людям о своих дыхательных практиках и записала сразу несколько наглядных видео.
Для занятий Толкалина облачилась в черный комплект, состоящий из трусов и обтягивающей майки с длинным рукавом. Актриса расположилась на кровати в позе, напоминающей позу лотоса. В случае Толкалиной получилось что-то вроде "конвертика", так как у женщины больные колени.
Широко раздвинув ноги и подогнув их под себя, звезда уселась на край подушки. С виду получилось, как будто она раздавила промежность надвое. Однако такой не вполне приличный вид не смутил актрису. Потряхивая грудью под обтягивающей майкой, женщина продемонстрировала свои дыхательные упражнения, подробно остановившись на всех нюансах.
"Мое спасение от паники или от тяжелого эмоционального состояния," – рассказала Толкалина о комплексе.
Чуть позже звезда пообещала фанатам показать и другие действенные практики – у нее в этом деле довольно большой опыт.
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