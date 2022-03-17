Как отекающая Толкалина приводит себя в божеский вид

44-летняя Любовь Толкалина гордится своей внешностью и нередко демонстрирует фигуру в купальнике.

Многие поклонники считают, что актриса выглядит гораздо моложе своего возраста, и гадают, как это ей удается. Оказывается, Любовь Толкалина очень трепетно относится к уходу за собой и считает этот процесс чем-то вроде признания в любви самой себе.

В вопросах красоты актриса часто поступает интуитивно, выбирая, что ближе именно ей. Так она часто ходит косметологу и вообще с большим уважением относится ко всем достижениям аппаратной и эстетической косметологии, но при этом всегда предпочитает естественную красоту.

Не пренебрегает Толкалина и бьюти-советами своей мамы. В интервью журналу Elle актриса рассказала об одном из таких действенных советов. Речь идет о контрастных аппликациях. При отеках звезда прикладывает к лицу то горячее то холодное полотенце – этот прием помогает женщине снять отечность, улучшить кровообращение и вообще быстро привести себя в божеский вид. Можно предположить, что это действительно рабочий совет, так как представить себе отекшую Толкалину довольно трудно – кажется, что звезда всегда на высоте.

Кроме того, каждое утро Любовь Толкалина начинает с зарядки. После основного комплекса упражнений звезда делает прохлопывания и простукивания, что способствует капиллярному кровообращению и приводит организм в тонус.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как у Любови Толкалиной сдали нервы.