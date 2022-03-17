"Озорная": Толкалина потрясла обвисшей грудью перед камерой

44-летняя Любовь Толкалина предпочитает естественную красоту.

Актриса тщательно следит за собой, что позволяет ей быть уверенной в своей внешности и не стесняться иногда появляться перед поклонниками без всяких прикрас. Так сегодня утром Любовь Толкалина вышла на связь с подписчиками в "Телеграме" в своем самом что ни на есть натуральном виде.

Знаменитость записала видео, на котором она предстала без косметики и с небрежным пучком на голове. Из одежды на женщине оказалась лишь растянутая майка с глубоким декольте и велосипедки. Судя по всему, смартфон Толкалина установила где-то внизу, поэтому для съемки она была вынуждена низко наклоняться, потрясая перед камерой несколько обвисшей грудью.

Актриса с воодушевлением рассказала фолловерам о недавно прослушанной ею лекции с оригинальной программой питания, которая предполагает всего лишь два приема пищи. Подписчики звезды быстро включились в диалог и стали активно комментировать увиденное и услышанное. Многие похвалили естественный и довольно откровенный вид Толкалиной, но посоветовали ей больше питаться, так как она уже и так слишком худа.

"Вы очень худенькая," "Утренняя Любовь такая прекрасная и озорная", "Любочка, не худейте больше," – написали фанаты.



В завершение беседы Толкалина совершила несколько прыжков – движений из своей обычной утренней зарядки и еще раз потрясла грудью, демонстрируя свое озорство.

А ранее Любовь Толкалина рассказала о том, как она борется с отеками, следуя совету своей мамы.