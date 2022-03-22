Сбежавшей из страны Хаматовой быстро нашли замену

В последнем интервью Чулпан Хаматова призналась, что ее переезд не был запланированным – все случилось очень быстро и совершенно внезапно. На родине артистка была задействована в нескольких спектаклях Театра наций и "Современника", которые она даже не успела доиграть. В результате знаменитость, сама того не желая, подставила коллег и им пришлось срочно искать ей замену.
Как сообщил телеграм-канал Super.ru, в Театре наций замена сбежавшей артистке уже нашлась, причем произошло это довольно быстро. Уже известно, что вместо Чулпан Хаматовой в спектакле "Рассказы Шукшина" на сцену выйдет Юлия Пересильд.
В постановке "Мастер и Маргарита" эмигрировавшую звезду заменит Наталья Ноздрина. При этом один из самых популярных спектаклей с участием Хаматовой – "Горбачев" постигла менее завидная судьба – он пока заморожен.
В уже давно ставшем для Хаматовой родным "Современнике" актриса играла еще в двух спектаклях: "Враги. История любви" и "Утровечер". Для первого искать замену даже не пришлось, так как у постановки есть запасной состав. Второй спектакль руководству театра пришлось отменить.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что в Европе эмигрантку Чулпан Хаматову настигло безденежье – работы у российской актрисы там пока нет.