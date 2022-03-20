"Нас выгнали отовсюду": Раздавленная горем Хакамада взвыла у разбитого корыта

В минувшем году знаменитость похоронила мужа – Владимира Сиротинского. Она вспомнила, как в свое время супруг поддержал ее в тяжелый жизненный период.
К избраннику политик нередко обращалась за советом. Трудные времена начались у Ирины Хакамады, когда ее наследница Мария заболела раком. В 2003 году они проиграли выборы. "Нас выгнали отовсюду", – поделилась знаменитость.
Политик призналась, что сидела на чемоданах на государственной даче, поскольку своей квартиры у нее еще не было. Несмотря на то, что Ирина Хакамада буквально осталась в то время у разбитого корыта, она с помощью мужа нашла выход из кризиса. Владимир Сиротинский предложил ей баллотироваться в президенты. "Я помогу. Мы вдвоем вытянем", – заверил возлюбленную мужчина.
Сегодня Ирина Хакамада очень благодарна покойному супругу за поддержку. Также она считает, что муж ей был во многом обязан. По словам политика, она его очень любила и буквально сдавала с избранника пылинки. Также она отметила, что не ограничивала его личную свободу. По словам Ирины Хакамады, супруг мог позволять себе "баловаться".
Напомним, недавно Ирину Хакамаду застали в ночном клубе. Она не скрывает, что любит находиться рядом с молодежью.