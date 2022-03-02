"Хочется ему по лбу стукнуть": Кудрявцева раскрыла подробности отношений с молодым мужем

Лера Кудрявцева старше Игоря Макарова на 16 лет.

Ведущая дала интервью, в котором раскрыла подробности отношений с мужем-хоккеистом. Она призналась, что Игорь домашний и семейный человек, которому комфортно проводить время спокойно с близкими. Именно поэтому, считает Лера, их разница в возрасте абсолютно не ощущается.

Правда когда пара решила жениться, Кудрявцева переживала из-за хейта. Она даже спрашивала, готов ли молодой муж к постоянному вниманию фанатов к их разнице в возрасте. Действительно, поклонники активно делали ставки, через сколько расстанутся молодожены. Однако уже 10 лет они счастливы в браке.

"В моем случае мой муж как молодой старичок. Я еще бодрюсь. А он занудный и домашний. Конечно, иногда ему не хватает опыта. Бывает, хочется ему по лбу стукнуть", – рассказала Лера.

Кудрявцева призналась, что у них с мужем мало общего, но среди точек соприкосновения как раз есть любовь к домашнему отдыху и даже лень. У него все четко, он спортсмен, а Кудрявцева импульсивная. Даже предпочтения в еде у них совсем разные. "Но у нас все спокойно, мы подстроились", - успокоила поклонников пары ведущая. Романтики в паре уже нет, зато все спокойно и мирно.