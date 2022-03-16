"Простите, что меня не убили": У Толкалиной в распахнутой рубахе сдали нервы

Звезда сериалов "И снова здравствуйте!", "Бег улиток" и других Любовь Толкалина подвергается травле в соцсетях. Актрисе приходят жуткие сообщения от недоброжелателей. Знаменитости желают смерти за то, что она продолжает вести обычную жизнь на фоне украинских событий.
Толкалина, которая в соцсетях всегда продвигала идеи православия и любви, неожиданно для всех резко ответила обидчикам. У Любови, судя по всему, сдали нервы. Артистка попросила прощения у тех, кто недоволен одним только фактом ее существования.
"Простите меня за то, что я меня не убили", – написала Любовь Толкалина в микроблоге. К публикации знаменитость прикрепила собственное черно-белое фото, на котором запечатлена в белой распахнутой в зоне декольте рубашке.
Подписчики высказали знаменитости слова поддержки. В нынешнее тяжелое время, отмечают пользователи Сети, надо учиться абстрагироваться от негатива. Среди прочих Любовь Толкалину поддержала супруга Олега Газманова, Марина. Избранница певца посоветовала актрисе беречь голову от дурных мыслей. Со временем, считает Газманова, жизнь наладится.