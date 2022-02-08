Стареющая Стриженова застыла в восхищении перед молодым красавцем

53-летняя Екатерина Стриженова регулярно выходит в дневной эфир Первого канала в политическом ток-шоу "Время покажет". Ведущей нередко приходится разряжать напряженную атмосферу в студии во время жарких дебатов гостей.
Соведущим Екатерины Стриженовой является политолог, общественный деятель и просто молодой красавец Руслан Осташко. Мужчине уже слегка за сорок, но в паре со стареющей ведущей его молодость хорошо заметна. Впрочем, надо отдать должное: сама Стриженова тоже поддерживает себя в форме и в кадре старается всегда выглядеть безупречно.
Накануне Стриженова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с Осташко. Судя по всему, телеведущая хотела показать подписчикам часть рабочего процесса, однако фото получилось двусмысленным. На снимке ведущие стоят рядом в студии. При этом создается впечатление, будто Екатерина Стриженова просто застыла перед красавцем-мужчиной с улыбкой на губах и смотрит на него снизу вверх с нескрываемым восхищением.
Под таким интересным снимком брюнетка рассказала, что ее соведущий восстановил голос, сдал тесты и теперь пара бодро и во всеоружии врывается в новую рабочую неделю, чтобы освещать все важные события в стране и мире.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что таскающая букеты покойнице Екатерина Стриженова вывела людей из себя.