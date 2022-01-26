"Если хочется сладенького": Стриженова соблазнила Батрутдинова пирожком

Российская телеведущая Екатерина Стриженова и ее супруг Александр побывали в элитном оздоровительном австрийском центре "Верба Майер" в Подмосковье. Там пара каталась на лыжах, купалась в бассейне с артезианской водой и занималась другими оздоровительными процедурами.
В своем "Инстаграм" 53-летняя Екатерина Стриженова опубликовала снимок, на котором предстала вместе с мужем и юмористом Тимуром Батрутдиновым, который тоже посетил оздоровительное учреждение. Все были в белых банных халатах.
"Тимур, из тебя сделают здорового, активного и довольного собой человека! Если захочется сладенького, там, в спецбуфете рядом с бульончиками из травок и сельдерея, есть малокалорийные безглютеновые десерты, обязательно попробуй абрикосовый пирог и апельсиновое желе с чиа! А мы поехали работать в полную силу", – написала Стриженова.
Поклонники отметили, что Екатерина Стриженова за время отдыха заметно похорошела и посвежела. Кто-то отметил, что компания у нее подобралась оригинальная.
"Такое чувство, что вы в новом году все в бане)"; "Катя, когда вы все успеваете? Здоровья вам и сил"; "Обновленные!" – написали фолловеры.