"Дарят не для кладбища": таскающаяся букеты покойнице Стриженова вывела из себя

Екатерина Стриженова показала видео после спектакля.

Артистка с большим количеством букетов выходит с премьеры спектакля "Женщины Есенина", после которого ее встречает дочь. Наследница снимает мать на видео и называет ее "любимой матерью Есенина". В подписи к видео артистка написала, что после спектаклей возит цветы на могилу матери.

Поклонники неоднозначно отреагировали на такое заявление. Некоторые считают, что энергетика цветов, которые дарят артистам, предназначается живым и их возмутило, что букеты относят на кладбище к покойникам. Другие уверены, что Екатерина проявляет трогательную связь с матерью.

"Я тоже отношусь осторожно, живое живым, мертвое мертвым. Они нас видят, чувствуется их помощь. Но все-таки энергетика в цветах для Вас", "Очень символично – цветы маме актрисы как дань ее вкладу в то, что дочь стала известна как творческая личность", "А не считается это кощунственным актом, когда зрители дарят актрисе цветы за подаренные эмоции, а она их отвозит на кладбище", "Странно, дарят Вам , а не для кладбища", "Странно возить подаренные Вам цветы на кладбище", "Самой надо покупать цветы для мамы!", "Тот случай, когда можно позавидовать покойной маме. Такую дочь воспитала!", – написали комментаторы.