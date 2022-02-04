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Шоу-бизнес
"Пописал за 80 евро": Вынувшего половой орган Панина застукала полиция

"Пописал за 80 евро": Вынувшего половой орган Панина застукала полиция

Подвыпивший Алексей Панин показал хранителям порядка свое "хозяйство".
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Скандальный актер Алексей Панин переехал в Испанию, где успел нарушить закон. В день рождения своей дочери артист выпил излишне много вина, поэтому не смог сдержаться до похода в уборную. В туалет мужчине захотелось прямо в автомобиле.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Актер попросил водителя остановиться и, недолго думая, вынул половой орган на обочине. Бедняга был уже не в силах терпеть мочеиспускательные позывы. Пришлось надуть в общественном месте. "Я в Испании здесь пописал. У меня был самый дорогой поход в туалет за 80 евро", — поделилась воспоминаниями звезда.

Артиста заставили раскошелиться, поскольку его застукала полиция. Нарушителю выписали штраф, чтобы было неповадно гадить в запрещенных зонах. Алексей Панин остался под впечатлением от контакта с хранителями порядка.

"И только поворачиваю голову — два мотоцикла. Я говорю: ребята, ну что такое? Ну, они, слава богу, нас сопроводили до заправки, там все выписали. Испанские полицейские не пытаются развести на что-то", — рассказал актер.

Как писали "Дни.ру", ранее Алексей Панин признался в интимной близости с мужчинами. Он не видит в этом ничего плохого. При этом артисту некомфортно обсуждать сексуальную жизнь с дочерью-подростком. По его словам, девочка стесняется с ним общаться на эту тему.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 18:07 Источник: Youtube/"LIVESPAIN CLUB" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну

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