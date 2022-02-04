Не дунул?: Куда пропал известный фокусник Амаяк Акопян

Советский иллюзионист был чуть ли не самым популярным артистом жанра в свое время. Однако в последние годы он совсем пропал из публичного пространства. Поклонники долго пытались выяснить, куда пропал 65-летний Амаяк Арутюнович. Оказалось, что артист стал затворником из-за слишком пристального внимания журналистов, сообщает ФАН.
Представители прессы, по словам Акопяна, постоянно задают ему неудобные вопросы и зовут на провокационные шоу, которые его не интересуют. "Им нужны жарено-соленые истории. У меня таких нет. Это все очень непочтительно к заслугам Амаяка Акопяна — артиста, которому аплодировали в семидесяти странах мира короли и принцы", – высказался фокусник.
Артист всегда очень ревностно относится к своей жизни и работе. Давая интервью, он говорил, что фокуса не получится, "если не дунуть". Однако фокус с уходом у иллюзиониста не удался. В Сети и в СМИ стала появляться информация о том, что пожилой артист в одиночестве и без денег влачит жалкое существование. Позже заговорили о его болезни. Оказалось, что это лишь домыслы слишком активных поклонников.
Стоит отметить, что многие звезды советского периода становятся затворниками и опасаются журналистов. Недавно ушедший из жизни Леонид Куравлев принял решение вести непубличную жизнь задолго до смерти. После кончины супруги он отрешился от мира, не общался с коллегами и был полностью закрыт.