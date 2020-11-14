"Все еще как-то живу": Амаяк Акопян пожаловался на мизерную пенсию

В свои 63-года народный артист вынужден терпеть унижение и нищету. Из-за серьезных проблем со здоровьем Амаяк Акопян не может гастролировать и регулярно выходить на сцену. Фокуснику приходится жить на одну лишь пенсию, которая уходит на оплату коммуналки.

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