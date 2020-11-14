"Все еще как-то живу": Амаяк Акопян пожаловался на мизерную пенсию

В 90-е годы Амаяк Акопян был настоящей звездой. Каждый ребенок знал великого иллюзиониста и с трепетом ждал передачи "Будильник" и "Спокойной ночи, малыши!". Ведь только в эфире этих телепрограмм фокусник демонстрировал секреты своего ремесла.
Однако сейчас роль волшебника Рахата Лукумыча больше не интересна детям. Да и сам артист перестал появляться на телевидении и проводить какие-либо выступления. Амаяк Акопян часто жалуется на свое самочувствие и неприлично низкие государственные выплаты.
Если верить словам иллюзиониста, уже несколько лет подряд он вынужден жить на маленькую пенсию, так как его заслуги давным-давно позабылись. Акопян посетовал, что ему начислили мизерные выплаты – 19 тысяч рублей. Тогда фокусник убедился, что совершенно не нужен публике.
Сам же Амаяк Арутюнович не собирается "выбивать" какие-либо награды, чтобы повысить пенсию. Фокусник и вовсе изолировался от общества. Теперь Лукумыч ведет затворнический образ жизни и остерегается непрошенных гостей.
"Все еще как-то живу. Я – человек, ведущий келейный образ жизни, очень замкнутый и больше ничего не хочу. Я мало кому интересен. Зритель не хочет видеть Амаяка Акопяна без маски, потому что жизнь сложная, много печали и горя вокруг", – подытожил артист.
Знаменитый иллюзионист добавил, что он никогда не хотел сниматься в скандальных телешоу даже за деньги. Акопян уверен, что ему "не место в этом позоре". Более того, фокусник не хочет испортить впечатление людей, которые еще помнят о талантливом актере.
Популярные темы форума
Вы верите в проклятье?
Дзюба облажался
Запретный плод слаще
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Женщина рак это беда
Азербайджан сбил наш вертолет
Месячные идут две недели
Как долго надо держать траур?
Как сказать маме что у меня уже было?
Дочь эскортница