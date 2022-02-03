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Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Петрова и Милославской: Будет ли торжество пышным

СМИ сообщили о свадьбе Петрова и Милославской: Будет ли торжество пышным

Стася Милославская уже зарекомендовала себя в кино. Теперь пора строить личную жизнь.
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Недавно 26-летняя Стася Милославская вышла на новый уровень в своей карьере. Она снялась в сериале Netflix "С холода" в роли шпионки. Картина уже стала одной из самых популярных в США. Эта роль быда первой работой Милославской международного уровня.

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Во время работы Стася столкнулась с проблемами. Она не всегда четко понимала, что говорит ей режиссер на съемочной площадке. Однако языковой барьер не помешал ей блестяще сыграть свою роль благодаря таланту.

После премьеры на Милославскую посыпались предложении от английских и американских агентов. Пока она раздумывает над тем, с кем работать дальше.

Актриса рассказала, что первые серии своей новой работы она смотрела дома в компании возлюбленного, актера Александра Петрова. Он поддерживал ее и сопереживал на протяжении всех съемок.

Напомним, Александр Петров и Стася Милославская вместе уже три года. В их окружении уже давно ждут помолвки, но пока об этом речи не идет. Хотя сама актриса не раз говорила, что мечтает о свадьбе. В свежем интервью Милославская рассказала, что с радостью вышла бы замуж.

"Будет ли торжество пышным? Не думала об этом", – говорила Милославская в интервью на "Авторадио".

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 15:53 Источник: "Авторадио" ✓ Надежный источник
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