"Буду становиться независимой": Сати Казанова рассказала об отношениях с мужем-итальянцем

Сати Казанова замужем за итальянцем Стефано Тиоццо, правда живут супруги в разных странах.

В 2017 году артистка вышла замуж за иностранного красавца, которые не захотел оставить свою солнечную родину ради любимой, как не стала переезжать и Сати. В итоге почти пять лет пара живет в разных странах, встречаясь при любой возможности. Однако в разлуке возлюбленным приходится быть крайне часто. Раньше Казанова утверждала, что такой расклад их с мужем не напрягает, но теперь мнение певицы поменялось.

Сейчас Стефано много времени проводит в Москве, так как из-за работы Сати привязана к месту. Тем не менее, в планах она имеет некую независимость от России. "Со временем я буду все больше и больше становиться независимой территориально от России, а значит, меня ничего держать не будет", – отметила Казанова.

Переломный момент произошел в 2020 году, когда началась пандемия и границы закрылись. Тогда Сати осталась в Москве, а ее супруг – в Италии. Несколько месяцев у пары не было никакой возможности увидеться, вероятно, именно это событие стало отправной точкой для решения артистки о территориальной независимости от России. Тогда, в локдаун, Казанова обходными путями смогла попасть в Италию, хотя до последнего не верила в успех, так как запреты на пересечение границы были очень строгие.