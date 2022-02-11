"Мелочи кажутся ерундой": О чем мечтала тяжелобольная Брик перед смертью

Евгения Брик скоропостижно скончалась на 41-м году жизни.

Неожиданная смерть артистки повергла общественность в шок. О трагедии сообщила журналистка Катерина Гордеева, отметив, что Евгения долго боролась с болезнью. Название недуга не раскрывалось, но в Сети предположили, что у нее была онкология. Версия безутешных фанатов подтвердилась, Брик два года лечилась в США. О тяжелой болезни знали только самые близкие, артистка не хотела делать свое горе достоянием общественности.

Оказалось, Евгения намекала на проблемы в своих интервью. Брик честно признавалась, что мечтает о здоровье. "У Деда Мороза попросила бы здоровья, сил и терпения всем нам и нашей планете", – отметила артистка. За время болезни она многое осознала, поняла, что семья для нее – самое главное. "Все мелочи, из-за которых мы переживали и нервничали, теперь кажутся ерундой", – говорила Евгения.

Напомним, Евгения Брик скоропостижно скончалась 10 февраля, о ее болезни не было известно до смерти. Артистка была в браке с Валерием Тодоровским, у пары есть дочь Зоя. Кстати, наследнице до сих пор не сообщили о смерти любимой мамы. Близкие боятся, что для психики подростка это будет слишком серьезным ударом. Отец решает, стоит ли брать Зою на похороны, ведь это мероприятие крайне тяжелое.