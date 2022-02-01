Где и когда похоронят Виктора Мережко

Виктор Мережко попал в больницу еще в декабре. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое. Из-за коронавирусной инфекции его легкие были поражены более чем на 90%. Кинодеятель провел в реанимации почти три недели. Он умер 30 января, не дожив полгода до своего 85-летия.
Сегодня стало известно, что церемония прощания состоится в четверг, 3 февраля, в 11:00 в Центральном доме кинематографистов в Москве. Позже Виктора Ивановича похоронят на Троекуровском кладбище, где уже 24 года покоится жена кинозвезды Тамара. Об этом Мережко просил еще при жизни.
Ранее "Дни.ру" писали о наследстве режиссера. У Виктора Ивановича остались сын и дочь. Вероятно, им достанутся три квартиры кинодеятеля: две находятся в Северном административном округе Москвы, одна – в центре Санкт-Петербурга. Также режиссер владел участком в Истринском районе Московской области.
Напомним, 30 января скончался не только Виктор Мережко, но и другой, не менее известный артист – Леонид Куравлев. Актер умер от остановки сердца. Во вторник, 1 февраля, его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с супругой Ниной Васильевной.