"Похоронят рядом": Где Мережко проводят в последний путь

В минувшее воскресенье стало известно о кончине выдающегося деятеля культуры. Актер и режиссер Виктор Мережко не выдержал последствий коронавируса и сгорел за неделю. Мужчина, как сообщила его наследница Мария, долго не обращался ко врачам. В последний момент они буквально спасли легкие артиста, но осложнения оказались смертельны.
Стало известно о том, где режиссера проводят в последний путь. Актера намерены захоронить в столице. Выбор пал на один из самых популярных погостов среди звезд — Троекуровское кладбище. Там расположены могилы важных публичных персон: политика Бориса Немцова, певицы Валентины Толкуновой, космонавта Георгия Гречко и многих других личностей.
Тело Виктора Мережко предадут земле возле места упокоения его жены Тамары. Об этом заявила наследница усопшего Мария. "Похоронят рядом с нашей мамой. Она ушла 24 года назад", — поведала дочь кинозвезды.
Народ вовсю обсуждает судьбу наследства артиста. Как писали "Дни.ру", у детей покойного нет оснований для ссор из-за раздела имущества. Они достаточно хорошо общаются, поэтому могут разрешить материальный вопрос даже без судебных заседаний.
Напомним, умер Виктор Мережко после того, как у него отнялась нога. Медики прооперировали мужчину, но спасти не смогли.