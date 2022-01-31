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Шоу-бизнес
"Похоронят рядом": Где Мережко проводят в последний путь

"Похоронят рядом": Где Мережко проводят в последний путь

30 января умер Виктор Мережко, ему было 84 года. О нюансах прощания с артистом сообщила его дочь.
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В минувшее воскресенье стало известно о кончине выдающегося деятеля культуры. Актер и режиссер Виктор Мережко не выдержал последствий коронавируса и сгорел за неделю. Мужчина, как сообщила его наследница Мария, долго не обращался ко врачам. В последний момент они буквально спасли легкие артиста, но осложнения оказались смертельны.

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Стало известно о том, где режиссера проводят в последний путь. Актера намерены захоронить в столице. Выбор пал на один из самых популярных погостов среди звезд — Троекуровское кладбище. Там расположены могилы важных публичных персон: политика Бориса Немцова, певицы Валентины Толкуновой, космонавта Георгия Гречко и многих других личностей.

Тело Виктора Мережко предадут земле возле места упокоения его жены Тамары. Об этом заявила наследница усопшего Мария. "Похоронят рядом с нашей мамой. Она ушла 24 года назад", — поведала дочь кинозвезды.

Народ вовсю обсуждает судьбу наследства артиста. Как писали "Дни.ру", у детей покойного нет оснований для ссор из-за раздела имущества. Они достаточно хорошо общаются, поэтому могут разрешить материальный вопрос даже без судебных заседаний.

Напомним, умер Виктор Мережко после того, как у него отнялась нога. Медики прооперировали мужчину, но спасти не смогли.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 15:31 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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