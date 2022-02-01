"Получают единицы": раскрыты зарплаты на шоу "Дом-2"

Рустам Солнцев рассказал, сколько получают участники телепроекта.

Экс-участник скандально известного телепроекта "Дом-2" дал интервью и рассказал, сколько получают участники шоу. Рустам Солнцем признался, что в свое время получал пять тысяч долларов. При этом он отметил, что тогда и курс рубля был совершенно другой. По его словам, со временем его заработок снизился, но все равно был достойным.

Также шоумен вспомнил заявление другого участника, который рассказывал, что за несколько дней съемок получил всего лишь семьдесят семь рублей. Он объяснил это тем, что Данила Бухаров был неизвестным персонажем в мире шоу-бизнеса, а потому не мог претендовать на достойный заработок. Он отметил, что это хорошо, что вообще что-либо заплатили, поскольку сейчас на телепроекте максимальная зарплата – сто тысяч рублей. "Причем получают столько единицы", – заявил Солнцев. Так, по его словам, участников не продвигают, а потому они перестали быть интересны публике.

Напомним, что раньше телестройку показывали по каналу "ТНТ", однако буквально недавно шоу "переехало" на другой канал. Сообщалось, что причиной тому стали низкие рейтинги. Также передачу покинула Ольга Бузова, которая была одной из наиболее популярных ведущих за всю историю проекта.